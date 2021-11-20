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В Україні скорочується
сільгоспвиробництво - Держстат

В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:20

В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:20

Отакої!
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:30

Re: В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат

​​На Кіровоградщині до 90% посівів знищено шкідником

На всій території України у посівах ріпаку за різної чисельності розвиваються шкідники. Про це йдеться у щотижневому звіті Держпродспоживслужби щодо фітосанітарного стану сільгоспкультур.

Так, ріпаковий пильщик пошкодив 2-5% рослин озимого ріпаку на 4-15% площ, а на Кіровоградщині – до 90%.

Гусениці підгризаючих совок пошкодили 1-6% рослин озимого ріпаку.

«У теплі дні відмічалась шкідливість листогризучих совок, капустяної молі та попелиць, які пошкодили 3-10% рослин, а на Донеччині – до 25% рослин», – йдеться в повідомленні
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:53

Статья слабая, самое интересное почему сокращается производство???
Возможно из-за дорогого газа - растет цена продукции??
Или закрываются рынки сбыта?
hno3
 
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всэ зжэр Хомьяк.
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