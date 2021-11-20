Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:20
В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат.
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:30
Re: В Україні скорочується сільгоспвиробництво - Держстат
На Кіровоградщині до 90% посівів знищено шкідником
На всій території України у посівах ріпаку за різної чисельності розвиваються шкідники. Про це йдеться у щотижневому звіті Держпродспоживслужби щодо фітосанітарного стану сільгоспкультур.
Так, ріпаковий пильщик пошкодив 2-5% рослин озимого ріпаку на 4-15% площ, а на Кіровоградщині – до 90%.
Гусениці підгризаючих совок пошкодили 1-6% рослин озимого ріпаку.
«У теплі дні відмічалась шкідливість листогризучих совок, капустяної молі та попелиць, які пошкодили 3-10% рослин, а на Донеччині – до 25% рослин», – йдеться в повідомленні
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:53
Статья слабая, самое интересное почему сокращается производство???
Возможно из-за дорогого газа - растет цена продукции??
Или закрываются рынки сбыта?
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