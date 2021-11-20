Про це повідомила в інтерв'ю "Фактам" міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та мінімальна пенсія.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:18
В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та мінімальна пенсія.
Додано: Нед 21 лис, 2021 13:42
Moimir У судей - да! У тех, кто получает минималку - вырастет на 80 грн
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