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В Україні з 1 грудня зростуть
прожитковий мінімум та...

В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:18

В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в інтерв'ю "Фактам" міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та мінімальна пенсія.
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Moimir У судей - да! У тех, кто получает минималку - вырастет на 80 грн :lol:
Radon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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