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Кияни можуть дистанційно
оплатити комунальні послуги: у...

Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:50

Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги: у...

Пропонуємо до обговорення:
Власники карток киянина можуть оплатити за спожиті послуги через ці сервіси без комісії.

Дивися повний текст Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги: у КМДА показали, як це зробити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:50

Недоделанная статья.
1) "Выбрать удобный способ из предложенного перечня и рассчитаться." Тут, наверное, имеется ввиду выбрать удобный способ оплаты, а не удобный способ, например закрытия приложения или удобный способ оформления кредита или еще что удобное, не так ли ?

2) "Чтобы оплатить с помощью QR-кода достаточно:" прочитав что достаточно я так и не понял откуда телефон по QR коду возьмет деньги на оплату.... возможно в ссылке будут деньги или может там таки банковской карточной оплатить нужно будет или там биткоины подтянуться, как оно работает ?

3) Ну и оплата приложением, я так понимаю прямо деньгами на счете в App Store или Google Play можно рассчитаться, да ?
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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