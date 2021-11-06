Власники карток киянина можуть оплатити за спожиті послуги через ці сервіси без комісії.
Дивися повний текст Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги: у КМДА показали, як це зробити.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:50
Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги: у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги: у КМДА показали, як це зробити.
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:50
Недоделанная статья.
1) "Выбрать удобный способ из предложенного перечня и рассчитаться." Тут, наверное, имеется ввиду выбрать удобный способ оплаты, а не удобный способ, например закрытия приложения или удобный способ оформления кредита или еще что удобное, не так ли ?
2) "Чтобы оплатить с помощью QR-кода достаточно:" прочитав что достаточно я так и не понял откуда телефон по QR коду возьмет деньги на оплату.... возможно в ссылке будут деньги или может там таки банковской карточной оплатить нужно будет или там биткоины подтянуться, как оно работает ?
3) Ну и оплата приложением, я так понимаю прямо деньгами на счете в App Store или Google Play можно рассчитаться, да ?
Додано: Нед 21 лис, 2021 15:57
Туфта
ЦКС берет комисс == 2%, але не менше 7грн у розрізі постачальника послуг
В то время как агрегаторы (Портмоне, ИзиПей, АйПэй) делают это с меньшей комисс, а то и бесплатно, а то и с кешбэком.
Кроме этого, хотя ЦКС и (пытается) отображет текущую задолженность (после оплаты), но делает это с задержкой, шо пугает щепетильных пенсов, которые по этому поводу выносят мосХ свои внукам
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