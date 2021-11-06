Про це повідомляє Китайська асоціація автовиробників CAAM.
Дивися повний текст Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: марки-лідери.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:26
Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: марки-лідери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: марки-лідери.
Додано: Нед 21 лис, 2021 21:26
Помню лет 8 назад все кинулись покупать китайские машины, а потом так же резко перестали. С чего бы это?
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