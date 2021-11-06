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Китай стрімко нарощує експорт
автомобілів: марки-лідери

Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: марки-лідери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:26

Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: марки-лідери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Китайська асоціація автовиробників CAAM.

Дивися повний текст Китай стрімко нарощує експорт автомобілів: марки-лідери.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:26

Помню лет 8 назад все кинулись покупать китайские машины, а потом так же резко перестали. С чего бы это?
alex7k
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