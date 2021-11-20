Експерт зазначає, що у 70% нерухомості, що продається, вартість залишатиметься незмінною. У 20% квартир можливе зростання цін до 5%.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 07:46
Українці не поспішають купувати квартири на «вторинці»
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Дивися повний текст Українці не поспішають купувати квартири на «вторинці».
Додано: Пон 22 лис, 2021 07:46
После Н.Г. подобный спрос может упасть втрое из-за некомпетентного налогового законодательства, необоснованном косвенном контроле (аналог Беларусь) и тогда люди, боясь потерять накопленные за 10-15 лет сбережения начнут просто постепенно проедать их, с помощью инфляции которую разогнала нынешняя власть. А строительный бизнес начнет терпеть огромные убытки из-за инфляции, цен на стройматериалы, малым спросом и конечно же откровенным рэкетом со стороны гос-ва. Потому как надо понимать, что обелить доходы здорово, но при условии роста экономики, а не ее спада. Ближайшие годы нужно выжить, а не закрутить гайки всему живому. А бюджет разбазаривать не надо на з/п и пенсии судьям и им подобным, депутатам и им помощникам... Если все они будут иметь среднюю по стране з/п и пенсии - вот и экономия бюджета
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