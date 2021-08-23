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У «Слузі народу» пообіцяли ще
більше камер для фіксації...

У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36

akido

Краще так, ніж відсутність закону для всіх.
Загалом дивують відморозки, які проти мір по дотриманню правил дорожнього руху.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40

  Nickoss1 написав:akido

Краще так, ніж відсутність закону для всіх.
Загалом дивують відморозки, які проти мір по дотриманню правил дорожнього руху.

Так это стандартная отмазка -- "пусть сначала ленин/путин/вообще фиг знает кто делать начнет, а уже когда-то потом, лет через 20 -- вы ко мне приходите" :lol:
_hunter
 
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