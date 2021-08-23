У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...

akido
Краще так, ніж відсутність закону для всіх.
Загалом дивують відморозки, які проти мір по дотриманню правил дорожнього руху.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36
akido
Краще так, ніж відсутність закону для всіх.
Загалом дивують відморозки, які проти мір по дотриманню правил дорожнього руху.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40
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