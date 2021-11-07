Країни Африки, такі як Уганда, Танзанія, Зімбабве та Кенія, обігнали Україну в рейтингу пенсійних накопичень.
Дивися повний текст Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за показником пенсійних накопичень (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13
Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уганда і Зімбабве обігнали Україну: рейтинг країн за показником пенсійних накопичень (інфографіка).
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13
А звідки в Україні, при "солідарній системі" взагалі пенсійні накопичення?
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:22
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:23
|