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ВУСО купує у Ахметова найстарішу
страхову компанію України

ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36

ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України

Пропонуємо до обговорення:
Акціонери страхової компанії ВУСО заявили про досягнення попередньої домовленості щодо купівлі запорізької страхової компанії АСКА.

Дивися повний текст ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36

Ахметов ни чего просто так не продаёт.
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