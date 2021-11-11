Акціонери страхової компанії ВУСО заявили про досягнення попередньої домовленості щодо купівлі запорізької страхової компанії АСКА.
Дивися повний текст ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:36
ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України
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Дивися повний текст ВУСО купує у Ахметова найстарішу страхову компанію України.
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