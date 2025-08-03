|
НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2025 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладаються сервісом «BitCapital», виявив у таких правочинах ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала гривневі кредити
R2
- Робот новин
Додано: Сер 05 лют, 2025 14:23
кредиты брали а теперь жалуются в НБУ что ставки высокие?
и кто то сомневается в уровне айкью украинцев, которое было недавно озвучено?
stokoz
Додано: Сер 05 лют, 2025 14:26
stokoz написав:
кредиты брали а теперь жалуются в НБУ что ставки высокие?
и кто то сомневается в уровне айкью украинцев, которое было недавно озвучено?
на багатьох крипто-біржах можна як класти крипту і квазі фіат на депо так і брати в борг, чи вони готівкою швидкогроші?
flyman
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:29
Не знаю, я користувався цим сервісом 1 раз і все було чудово. Жодних проблем не було
oleksandrslapko
|
