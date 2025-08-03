RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НБУ виявив криптовалютну компанію,
що незаконно видавала...

НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала...
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 14:23

НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладаються сервісом «BitCapital», виявив у таких правочинах ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Дивися повний текст
НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала гривневі кредити
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 14:23

кредиты брали а теперь жалуются в НБУ что ставки высокие?
и кто то сомневается в уровне айкью украинцев, которое было недавно озвучено?
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 14:26

  stokoz написав:кредиты брали а теперь жалуются в НБУ что ставки высокие?
и кто то сомневается в уровне айкью украинцев, которое было недавно озвучено?

на багатьох крипто-біржах можна як класти крипту і квазі фіат на депо так і брати в борг, чи вони готівкою швидкогроші?
1
4
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:29

Не знаю, я користувався цим сервісом 1 раз і все було чудово. Жодних проблем не було
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
R2 » П'ят 31 жов, 2025 12:24
1 3090
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 12:24
salvydas
НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові... 1, 2
R2 » Вів 07 жов, 2025 16:45
14 2365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2025 14:49
moveton
Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ
R2 » Нед 03 сер, 2025 02:04
1 928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 02:04
devilmailer_100

