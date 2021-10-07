Понеділок явно не був найкращим днем для гривні на міжбанку.
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара пішов на зліт.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 23:54
Міжбанк: курс долара пішов на зліт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара пішов на зліт.
Додано: Пон 22 лис, 2021 23:54
Тю. "Цены растут потому, что доллар поднялся" - это народу привычно и прокатывать будет бесконечно. А вот пояснить почему цены растут, если доллар дешевеет, уже так просто не получалось. Но и с этим объясняльщики справились.
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