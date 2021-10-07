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Міжбанк: курс
долара пішов на зліт

Міжбанк: курс долара пішов на зліт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 23:54

Міжбанк: курс долара пішов на зліт

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок явно не був найкращим днем для гривні на міжбанку.

Дивися повний текст Міжбанк: курс долара пішов на зліт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 23:54

Тю. "Цены растут потому, что доллар поднялся" - это народу привычно и прокатывать будет бесконечно. А вот пояснить почему цены растут, если доллар дешевеет, уже так просто не получалось. Но и с этим объясняльщики справились.
moveton
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