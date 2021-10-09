У Швейцарі британська компанія Emergex проведе клінічні випробування вакцини від COVID-19 у вигляді пластира з мікроголками.
Дивися повний текст Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують пластир з мікроголками проти COVID-19.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 11:04
Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують...
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Дивися повний текст Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують пластир з мікроголками проти COVID-19.
Додано: Вів 23 лис, 2021 11:04
Швецария передовая страна по части эвтаназии, а лимфоциты могут убивать не только... ...oh shit
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