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Вакцина другого покоління:
у Швейцарії випробують...

Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:04

Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують...

Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарі британська компанія Emergex проведе клінічні випробування вакцини від COVID-19 у вигляді пластира з мікроголками.

Дивися повний текст Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують пластир з мікроголками проти COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:04

Швецария передовая страна по части эвтаназии, а лимфоциты могут убивать не только... ...oh shit
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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