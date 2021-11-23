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Україна продовжила контракт з
Pfizer: 25 млн доз вакцини...

Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 15:21

Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

Дивися повний текст Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини на рік та додаткові щеплення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 15:22

США уже таблетки заказывают. А мы и дальше иголками тыкаться будем. Ну-ну.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:02

  Omega написав:США уже таблетки заказывают. А мы и дальше иголками тыкаться будем. Ну-ну.

Ну лично вы можете продолжать тыкаться таблетками
alter
 
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