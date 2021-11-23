Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.
Дивися повний текст Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини на рік та додаткові щеплення.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 15:21
Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини...
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Дивися повний текст Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини на рік та додаткові щеплення.
Додано: Вів 23 лис, 2021 15:22
США уже таблетки заказывают. А мы и дальше иголками тыкаться будем. Ну-ну.
Додано: Вів 23 лис, 2021 21:02
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