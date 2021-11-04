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Голова НБУ зробив подарунок
у Швейцарії за 78,3 млн...

Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:48

Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані його декларації, повідомляють Українські Новини.

Дивися повний текст Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн гривень - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:49

Кому подарил? Уже ж за целый день узнать можно и дописать.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 17:32

Ненажерлива хапуга в законі. Скоро як пиявка нап'ється крові з народу України і звалить у Швейцарію
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 23:16

Нові обличчя, на які ми заслуговуємо.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 23:34

Подарок стоимостью зарплаты за 12 лет?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:27

Странно, что в швейцарском, а не в украинском.
Ах, да тут же сумма гарантирования 200 т.грн. Как-то совсем не соответствует 86.5 млн.грн.
Даже если по всем банкам Украины по 1,5 млн. разнести - прогоришь.
А там в одном - и спишь спокойно. Браво.
А здесь НБУ в гривне просит вклады держать чтоб поддержать нац. валюту. Да, смешно.
И эти люди запрещают нам "ковыряться в носу".
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:42

Это тот Кирило, что за коммуналку не платит :)
swsashadow
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