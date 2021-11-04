Про це свідчать дані його декларації, повідомляють Українські Новини.
Дивися повний текст Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн гривень - ЗМІ.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 16:48
Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн...
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Дивися повний текст Голова НБУ зробив подарунок у Швейцарії за 78,3 млн гривень - ЗМІ.
Додано: Вів 23 лис, 2021 17:32
Ненажерлива хапуга в законі. Скоро як пиявка нап'ється крові з народу України і звалить у Швейцарію
Додано: Сер 24 лис, 2021 09:27
Странно, что в швейцарском, а не в украинском.
Ах, да тут же сумма гарантирования 200 т.грн. Как-то совсем не соответствует 86.5 млн.грн.
Даже если по всем банкам Украины по 1,5 млн. разнести - прогоришь.
А там в одном - и спишь спокойно. Браво.
А здесь НБУ в гривне просит вклады держать чтоб поддержать нац. валюту. Да, смешно.
И эти люди запрещают нам "ковыряться в носу".
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