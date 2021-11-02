Фахівці з кібербезпеки попереджають про нові фішингові сайти, які мають на меті збір телефонних номерів українців.
Дивися повний текст Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними даними українців (фото).
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Додано: Вів 23 лис, 2021 20:56
Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними даними українців (фото).
Додано: Вів 23 лис, 2021 20:56
Полсотни лет назад в каждом американском городе в каждой телефонной будке лежала книга с номерами всех жителей этого города. В СССР тоже подобные справочники издавали. А сейчас прям таким приватным секретом стали, что специальные сайты создавать нужно. И ещё народ как-то на них завлекать.
Додано: Вів 23 лис, 2021 21:52
Re: Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними
Чай Тесс (а может и клон?):
- тоже придумал акцию с призами: СНАЧАЛА ПРОСЯТ сообщить свои ФИО и № телефона ЯКОБЫ для получения приза, получив которые - присылают запрос еще и на копию паспорта и налогового кода!
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