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Клони сайтів Приват та Monobank
полюють за персональними...

Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 20:56

Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці з кібербезпеки попереджають про нові фішингові сайти, які мають на меті збір телефонних номерів українців.

Дивися повний текст Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними даними українців (фото).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 20:56

Полсотни лет назад в каждом американском городе в каждой телефонной будке лежала книга с номерами всех жителей этого города. В СССР тоже подобные справочники издавали. А сейчас прям таким приватным секретом стали, что специальные сайты создавать нужно. И ещё народ как-то на них завлекать.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:52

Re: Клони сайтів Приват та Monobank полюють за персональними

Чай Тесс (а может и клон?):
https://promo.tess.ua/
- тоже придумал акцию с призами: СНАЧАЛА ПРОСЯТ сообщить свои ФИО и № телефона ЯКОБЫ для получения приза, получив которые - присылают запрос еще и на копию паспорта и налогового кода!
Миша-клиент
 
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