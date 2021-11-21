Європейська комісія анонсувала зміни для сертифікатів про вакцинацію. Термін дії документа продовжать, а також внесуть дані про бустерну вакцинацію.
Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 23:03
Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів
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Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів.
Додано: Вів 23 лис, 2021 23:04
"Напомним, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия"
Австрия уже все ... Даже для вакцинированных.
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