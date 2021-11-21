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Єврокомісія запропонувала нові
вимоги до COVID-сертифікатів

Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 23:03

Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія анонсувала зміни для сертифікатів про вакцинацію. Термін дії документа продовжать, а також внесуть дані про бустерну вакцинацію.

Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 23:04

"Напомним, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия"
Австрия уже все ... Даже для вакцинированных.
TUR
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Модератори: Ірина_, Модератор

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