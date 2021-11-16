Про це повідомляє AgroPolit.com
Дивися повний текст Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 07:46
Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію.
Додано: Сер 24 лис, 2021 07:46
Рост масла начался ещё тогда когда нефтепродукты стоили в районе 0 или нефтетрейдоры ещё и доплачивали за них))Журналисты уже пару раз написали что причина в какой то мутной схеме возврата НДС а воз и ныне там...
Додано: Сер 24 лис, 2021 08:43
Re: Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію
Так цены ж уже резко упали Во всяком случае правительство месяца три назад уверенно обещало, что они вот-вот. И журналисты потом отмечали, что таки подешевело. Правда, "резко" - это около 2% оказалось.
Додано: Сер 24 лис, 2021 09:27
Грош цена всем этим заявлениям.шмыгаль в начале августа рвал на себе рубаху и клялся,что к концу лета т.е. к 1сентября подсолнечное масло подешевеет чуть ли не в 2 раза.И ЧТО???
Додано: Сер 24 лис, 2021 12:16
Собрались эксперты)) одни с подсолнечника биодизель варят другие плачут за ценой)) если рыночная цена 20000 грн./тн то че я должен продавать за 12000 как в прошлом году? Можно конечно сделать как венесуэла и др. коммунисты, установить регул.цену и конфисковать в гос. собственность и потом дохнуть с голода ходя по чернозему или по нефти.
Додано: Сер 24 лис, 2021 12:36
Re: Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію
ну, ничего, оливковое масло заиграло новыми красками
Додано: Сер 24 лис, 2021 12:49
При рекордному урожаї зернових ціна борошна росте, це Україна дитинко...
Додано: Сер 24 лис, 2021 12:53
Никаких претензий к продаже по рыночной цене. Но обещали, что ща, как фермеры новый урожай выжмут, да как рынок затоварят, так рыночная цена резко и упадёт. Правда, не помню, чтобы уточнялось сколько это будет в процентах.
Додано: Сер 24 лис, 2021 13:28
ох и пиз... то есть в Европе топливо дешевле, так как там цена на масло в 2-3 раза дешевле чем у нас.
Цена упадет как только всех этих воров на костре начнет народ валить как врагов страны. Начиная от местных заканчивая верхушкой Зебилов.
Додано: Сер 24 лис, 2021 14:12
Re: Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію
Ввести мораторій на експорт олії і я вам гарантую, що ціни миттєво впадуть.
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