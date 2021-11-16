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Українцям пояснили, в якому
випадку впаде ціна на олію

Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 07:46

Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє AgroPolit.com

Дивися повний текст Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 07:46

Рост масла начался ещё тогда когда нефтепродукты стоили в районе 0 или нефтетрейдоры ещё и доплачивали за них))Журналисты уже пару раз написали что причина в какой то мутной схеме возврата НДС а воз и ныне там...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 08:43

Re: Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію

Так цены ж уже резко упали :) Во всяком случае правительство месяца три назад уверенно обещало, что они вот-вот. И журналисты потом отмечали, что таки подешевело. Правда, "резко" - это около 2% оказалось.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:27

Грош цена всем этим заявлениям.шмыгаль в начале августа рвал на себе рубаху и клялся,что к концу лета т.е. к 1сентября подсолнечное масло подешевеет чуть ли не в 2 раза.И ЧТО???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:16

Собрались эксперты)) одни с подсолнечника биодизель варят другие плачут за ценой)) если рыночная цена 20000 грн./тн то че я должен продавать за 12000 как в прошлом году? Можно конечно сделать как венесуэла и др. коммунисты, установить регул.цену и конфисковать в гос. собственность и потом дохнуть с голода ходя по чернозему или по нефти.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:36

Re: Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію

ну, ничего, оливковое масло заиграло новыми красками
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:49

При рекордному урожаї зернових ціна борошна росте, це Україна дитинко...
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:53

  l4567 написав:если рыночная цена 20000 грн./тн то че я должен продавать за 12000 как в прошлом году?

Никаких претензий к продаже по рыночной цене. Но обещали, что ща, как фермеры новый урожай выжмут, да как рынок затоварят, так рыночная цена резко и упадёт. Правда, не помню, чтобы уточнялось сколько это будет в процентах.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:28

ох и пиз... то есть в Европе топливо дешевле, так как там цена на масло в 2-3 раза дешевле чем у нас.
Цена упадет как только всех этих воров на костре начнет народ валить как врагов страны. Начиная от местных заканчивая верхушкой Зебилов.
swsashadow
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:12

Re: Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію

Ввести мораторій на експорт олії і я вам гарантую, що ціни миттєво впадуть.
unicdima
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