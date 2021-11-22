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Українці платитимуть за
транспортування газу по-новому:...

Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:25

Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям із 1 січня перерахують платіжку за транспортування газу.

Дивися повний текст Українці платитимуть за транспортування газу по-новому: коли і як зміняться платіжки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:25

я что-то не заметил чтобы с момента ввода отдельного тарифа на транспортировку газа трубы магистральные начали хотя бы красить. А так конечно очень удобно выжимать из сделанного годы назад и учтенного в тарифе стоимости газа новые прибыли. уроды...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:47

zloy_ukr
пока "все" будут платить,столько будут и поднимать.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:52

А як вам оплата " за трубу", коли газом не користуєшся зовсім? В мене є будинок в селі, 10 років ніхто не живе, вже два роки нараховують, це просто гниди, буквально гроші з повітря!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:17

Забули москальський - " бери, або плати" ? Своїх москалів хватае. Це уже традиція, копіюють все москальське. Скоро теж напевно штрафи на кульбаби, та мяту введуть.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:21

"Если вы с октября прошлого года и до октября текущего потратили меньше газа, чем годом ранее, вполне вероятно, что сумма в платежке за доставку с 1 января снизится. Но это лишь при условии, если сам тариф при этом не увеличится."
Да вы юля сама очевидность, люди же идиоты и не понимают, что чем меньше использовал, тем меньше оплатил. Другой вопрос какого вообще мы за это платим?
Тарифы такие ставит враги Украины. а их надо ...
swsashadow
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:45

Для доставки используют технический газ, цена на него значительно увеличилась.


Т.е. жителям поставляют "технический газ"? Или при вводе в квартиру/дом идет его разделение на "технический" и "природный"?

Если "технический газ", то понятно, почему и нагревается дольше, и горит желтым пламенем.

Справочно:
Технические газы — химические вещества и их соединения в газообразном или жидком (при сжижении) состоянии, получаемые искусственным путём при разделении атмосферного воздуха, выделением из углеводородного сырья или химическими способами, хранящиеся под давлением в специальных сосудах и используемые в производственных и бытовых целях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B7%D1%8B

Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых, частных и многоквартирных домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для котельных, ТЭЦ, различной техники, в том числе и автомобильной, и др

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D0%B7
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:09

  bobo написав:А як вам оплата " за трубу", коли газом не користуєшся зовсім? В мене є будинок в селі, 10 років ніхто не живе, вже два роки нараховують, ...

Так еще года два назад тему со всех сторон обсудили, вроде :shock: -- "не пользуешся трубой -- отключайся от трубы". Ну или вариант для ленивых: два раза в год оплачивать облгазу по кубу газа.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:40

Re: Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:.

Новая схема отжать местный лехторат.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:50

Re: Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:.

  _hunter написав:Ну или вариант для ленивых: два раза в год оплачивать облгазу по кубу газа.


Два роки взад так і можна було, а цього року навіть якщо мало користуєшся, платиш не менше певних сум у залежності від підключених точок.
Ой+
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