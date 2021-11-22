Українцям із 1 січня перерахують платіжку за транспортування газу.
Дивися повний текст Українці платитимуть за транспортування газу по-новому: коли і як зміняться платіжки.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 10:25
Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть за транспортування газу по-новому: коли і як зміняться платіжки.
Додано: Сер 24 лис, 2021 10:25
я что-то не заметил чтобы с момента ввода отдельного тарифа на транспортировку газа трубы магистральные начали хотя бы красить. А так конечно очень удобно выжимать из сделанного годы назад и учтенного в тарифе стоимости газа новые прибыли. уроды...
Додано: Сер 24 лис, 2021 12:52
А як вам оплата " за трубу", коли газом не користуєшся зовсім? В мене є будинок в селі, 10 років ніхто не живе, вже два роки нараховують, це просто гниди, буквально гроші з повітря!
Додано: Сер 24 лис, 2021 13:17
Забули москальський - " бери, або плати" ? Своїх москалів хватае. Це уже традиція, копіюють все москальське. Скоро теж напевно штрафи на кульбаби, та мяту введуть.
Додано: Сер 24 лис, 2021 13:21
"Если вы с октября прошлого года и до октября текущего потратили меньше газа, чем годом ранее, вполне вероятно, что сумма в платежке за доставку с 1 января снизится. Но это лишь при условии, если сам тариф при этом не увеличится."
Да вы юля сама очевидность, люди же идиоты и не понимают, что чем меньше использовал, тем меньше оплатил. Другой вопрос какого вообще мы за это платим?
Тарифы такие ставит враги Украины. а их надо ...
Додано: Сер 24 лис, 2021 13:45
Т.е. жителям поставляют "технический газ"? Или при вводе в квартиру/дом идет его разделение на "технический" и "природный"?
Если "технический газ", то понятно, почему и нагревается дольше, и горит желтым пламенем.
Справочно:
Додано: Сер 24 лис, 2021 14:09
Так еще года два назад тему со всех сторон обсудили, вроде -- "не пользуешся трубой -- отключайся от трубы". Ну или вариант для ленивых: два раза в год оплачивать облгазу по кубу газа.
Додано: Сер 24 лис, 2021 14:40
Re: Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:.
Новая схема отжать местный лехторат.
Додано: Сер 24 лис, 2021 14:50
Re: Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:.
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