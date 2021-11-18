Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн доларів кредиту МВФ.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 10:44
Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн...
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Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн доларів кредиту МВФ.
Додано: Сер 24 лис, 2021 10:45
"Растворятся". Всё понятно. Никакого созидания и развития. Только распиливание на социальные нужды.
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