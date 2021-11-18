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Міністр фінансів розповів,
на що витратять 700 млн...

Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:44

Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн доларів кредиту МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:45

"Растворятся". Всё понятно. Никакого созидания и развития. Только распиливание на социальные нужды.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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