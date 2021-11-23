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Кабмін посилив вимоги для роботи в «жовтій» зоні
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лис, 2021 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів змінить правила адаптивного карантину.
Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги для роботи в «жовтій» зоні
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R2
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Додано: Сер 24 лис, 2021 15:34
Ляшко, а чтоб в туалет сходить общественный - тоже нужно быть уколотым? Или придётся "подливать" что придётся на улице?
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Omega
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Додано: Сер 24 лис, 2021 15:55
Omega написав:
Ляшко, а чтоб в туалет сходить общественный - тоже нужно быть уколотым? Или придётся "подливать" что придётся на улице?
Кстати, да, эти придурки ж уже в туалеты не пускали людей без сертификата 3 ноября, которые возле Верховной Рады собирались
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asdasd
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:04
Другими словами все на вакцинацию))
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livs375
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:08
Покупку гражданами сертификата нужно уже рассматривать, как налог.
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igor_projectmanager
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:38
igor_projectmanager написав:
Покупку гражданами сертификата нужно уже рассматривать, как налог.
как бизнес Ляшко
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Ромасик
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:43
Свободная Европа, когда права отсутствуют даже на бумаге.
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ruvex
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:55
Такие идеи больше похожи на испражнения от власти - "любимому" народу.
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Omega
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Додано: Сер 24 лис, 2021 17:59
«Изменения касаются правил в желтом уровне эпидемической опасности. .....», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Кто установил факт какой-либо эпидемии на какой-либо территории?
Про эпидемию туберкулёза слышал, ВИЧ - тоже. А Ляшко о чём?
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