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Кабмін посилив вимоги для
роботи в «жовтій» зоні

Кабмін посилив вимоги для роботи в «жовтій» зоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 15:34

Кабмін посилив вимоги для роботи в «жовтій» зоні

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів змінить правила адаптивного карантину.

Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги для роботи в «жовтій» зоні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 15:34

Ляшко, а чтоб в туалет сходить общественный - тоже нужно быть уколотым? Или придётся "подливать" что придётся на улице?
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 15:55

  Omega написав:Ляшко, а чтоб в туалет сходить общественный - тоже нужно быть уколотым? Или придётся "подливать" что придётся на улице?


Кстати, да, эти придурки ж уже в туалеты не пускали людей без сертификата 3 ноября, которые возле Верховной Рады собирались
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:04

Другими словами все на вакцинацию))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:08

Покупку гражданами сертификата нужно уже рассматривать, как налог.
igor_projectmanager
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:38

  igor_projectmanager написав:Покупку гражданами сертификата нужно уже рассматривать, как налог.

как бизнес Ляшко
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:43

Re: Кабмін посилив вимоги для роботи в «жовтій» зоні

Свободная Европа, когда права отсутствуют даже на бумаге.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:55

Такие идеи больше похожи на испражнения от власти - "любимому" народу.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:59

«Изменения касаются правил в желтом уровне эпидемической опасности. .....», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кто установил факт какой-либо эпидемии на какой-либо территории?
Про эпидемию туберкулёза слышал, ВИЧ - тоже. А Ляшко о чём?
Вкладчик1234
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