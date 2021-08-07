|
|
|
Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Італії готує постанову про введення так званого "супер зеленого пропуску" для того, щоб стримати поширення COVID-19. Його зможуть отримати вакциновані і ті, хто перехворів.
Дивися повний текст Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96363
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45
Ляшко, перенимай инициативу - "кто вакцинировался или переболел", а не просто укололся.
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 16:47
Терминаторам тоже бумажка в "Дії" нужна. :)
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 18:42
Ну,понеслось. Суперзеленый, элитзеленый, бизнесзеленый, платинумзеленый, экстразеленый....
-
finua
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 25.12.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 19:19
Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|