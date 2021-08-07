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Італія запроваджує «суперзелений
пропуск». І скоротить...

Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45

Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Італії готує постанову про введення так званого "супер зеленого пропуску" для того, щоб стримати поширення COVID-19. Його зможуть отримати вакциновані і ті, хто перехворів.

Дивися повний текст Італія запроваджує «суперзелений пропуск». І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:45

Ляшко, перенимай инициативу - "кто вакцинировался или переболел", а не просто укололся.
Omega
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Терминаторам тоже бумажка в "Дії" нужна. :)
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 18:42

Ну,понеслось. Суперзеленый, элитзеленый, бизнесзеленый, платинумзеленый, экстразеленый....
finua
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 19:19

Иными словами, чтобы "посещать развлекательные и культурные мероприятия" двух прививок уже будет недостаточно, надо будет каждый раз ещё и сдавать тест (20-100 евро).
warlamp
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