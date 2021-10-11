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Місцева влада заявила про
нестачу «пільгового» газу для...

Місцева влада заявила про нестачу «пільгового» газу для...
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:52

Місцева влада заявила про нестачу «пільгового» газу для...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація міст України заявила, що "Нафтогаз" відмовляється коригувати обсяг постачання газу за пільговою ціною для теплопостачання, і просить втрутитися уряд.

Дивися повний текст Місцева влада заявила про нестачу «пільгового» газу для опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 18:01

Re: Місцева влада заявила про нестачу «пільгового» газу для.

Нехер было жарить целый месяц, когда была плюсовая температура.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 20:02

  ruvex написав:Нехер было жарить целый месяц, когда была плюсовая температура.


Может где-то кто-то кого-то и жарил целый месяц, но в нашей поликлинике отопление дали только позавчера. И то, скорее всего, в связи с открытием вакцинационного пункта.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 20:40

  warlamp написав:
  ruvex написав:Нехер было жарить целый месяц, когда была плюсовая температура.


Может где-то кто-то кого-то и жарил целый месяц, но в нашей поликлинике отопление дали только позавчера. И то, скорее всего, в связи с открытием вакцинационного пункта.

11.10.2021
Зрив опалювального сезону: На території Франківської тергромади оголосили надзвичайну ситуацію
18.10.2021
У Франківську розпочинається опалювальний сезон: тепловики взялися розпломбовувати котельні
І далі за хронологією можна подивитись, щодня – нове підключення – це перемога, раніше ніж у минулий рік і зараз таке ж саме.
І незважаючи на тижні теплої погоди аж до +15-+17 градусів, навіть не думали знизити оберти, до труб ЦО доторкнутися не можна було.
Тупе віджимання, ніякої логіки і тим більше раціонального підходу.

Отопление в Ивано-Франковске
"18 октября запылает. Есть нюансы с системой централизованного отопления – она изношена, поэтому ожидаем прорывы. Поэтому постараемся оперативно решать эти проблемы. В приоритете, конечно, учебные заведения и больницы, жилой фонд", – отметил мэр города Руслан Марцинкив.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 24 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:02

  Прораб написав:
  warlamp написав:
  ruvex написав:Нехер было жарить целый месяц, когда была плюсовая температура.


Может где-то кто-то кого-то и жарил целый месяц, но в нашей поликлинике отопление дали только позавчера. И то, скорее всего, в связи с открытием вакцинационного пункта.

11.10.2021
Зрив опалювального сезону: На території
18.10.2021
[url=http://tke.if.ua/%d1%83-Франківської тергромади оголосили надзвичайну ситуацію%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%b2/]У Франківську розпочинається опалювальний сезон: тепловики взялися розпломбовувати котельні[/url]
І далі за хронологією можна подивитись, щодня – нове підключення – це перемога, раніше ніж у минулий рік.

І незважаючи на тижні теплої погоди аж до +15-+17 градусів, навіть не думали знизити оберти, до труб ЦО доторкнутися не можна було.
Тупе віджимання, ніякої логіки і тим більше раціонального підходу.


Какая может быть логика в стране, где асфальт много лет укладывают в лужи? Бюджетные деньги чиновникам надо осваивать и пилить. Поэтому и поступают с отоплением по закону - включают в октябре и выключают в апреле при среднесуточной температуре 8 градусов в течение 3-х дней. И ни кого не колышет, если в отопительный сезон случится оттепель, про это в законе не сказано. Выход только один, ставить миникотельные .
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:08

  warlamp написав:Какая может быть логика в стране, где асфальт много лет укладывают в лужи? Бюджетные деньги чиновникам надо осваивать и пилить. Поэтому и поступают с отоплением по закону - включают в октябре и выключают в апреле при среднесуточной температуре 8 градусов в течение 3-х дней. И ни кого не колышет, если в отопительный сезон случится оттепель, про это в законе не сказано. Выход только один, ставить миникотельные .

Ціле літо витратили у боях за індивідуальне – не отримали.
Так що багато хто просто їде, навіть хто здавалося б добре був влаштований. Просто прірва грошей, які потрібно заробити, йдуть у нікуди від своєї родини.
Прораб
 
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