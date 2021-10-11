Місцева влада заявила про нестачу «пільгового» газу для...
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"18 октября запылает. Есть нюансы с системой централизованного отопления – она изношена, поэтому ожидаем прорывы. Поэтому постараемся оперативно решать эти проблемы. В приоритете, конечно, учебные заведения и больницы, жилой фонд", – отметил мэр города Руслан Марцинкив.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 24 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
І незважаючи на тижні теплої погоди аж до +15-+17 градусів, навіть не думали знизити оберти, до труб ЦО доторкнутися не можна було. Тупе віджимання, ніякої логіки і тим більше раціонального підходу.
Какая может быть логика в стране, где асфальт много лет укладывают в лужи? Бюджетные деньги чиновникам надо осваивать и пилить. Поэтому и поступают с отоплением по закону - включают в октябре и выключают в апреле при среднесуточной температуре 8 градусов в течение 3-х дней. И ни кого не колышет, если в отопительный сезон случится оттепель, про это в законе не сказано. Выход только один, ставить миникотельные .
warlamp написав:Какая может быть логика в стране, где асфальт много лет укладывают в лужи? Бюджетные деньги чиновникам надо осваивать и пилить. Поэтому и поступают с отоплением по закону - включают в октябре и выключают в апреле при среднесуточной температуре 8 градусов в течение 3-х дней. И ни кого не колышет, если в отопительный сезон случится оттепель, про это в законе не сказано. Выход только один, ставить миникотельные .
Ціле літо витратили у боях за індивідуальне – не отримали. Так що багато хто просто їде, навіть хто здавалося б добре був влаштований. Просто прірва грошей, які потрібно заробити, йдуть у нікуди від своєї родини.