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Штраф на 4,7 мільярда: АЗС
Коломойського виграли...

Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 18:44

Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли...

Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу АМКУ на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі ПАТ "Укрнафта".

Дивися повний текст Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли апеляцію, АМКУ подаватиме касацію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 18:45

Кто бы сомневался, не для того Коломойский двигал своего протеже чтобы проигрывать местные суды...
livs375
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