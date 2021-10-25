Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу АМКУ на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі ПАТ "Укрнафта".
Дивися повний текст Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли апеляцію, АМКУ подаватиме касацію.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 18:44
Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли апеляцію, АМКУ подаватиме касацію.
Додано: Сер 24 лис, 2021 18:45
Кто бы сомневался, не для того Коломойский двигал своего протеже чтобы проигрывать местные суды...
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