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MasterCard знижує карткову
комісію вже з 26 листопада

MasterCard знижує карткову комісію вже з 26 листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:15

MasterCard знижує карткову комісію вже з 26 листопада

Пропонуємо до обговорення:
З 26 листопада міжнародна платіжна система (МПС) MasterCard знижує комісію інтерчейндж до 1,2%.

Дивися повний текст MasterCard знижує карткову комісію вже з 26 листопада.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:15

Зачем оно нужно когда есть крипта с фикс комиссией
oknerbob
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:35

  oknerbob написав:Зачем оно нужно когда есть крипта с фикс комиссией

Так и у SEPA -- фикс комиссия до €5. Но с каких это пор тот же хлебушек в магазе за крипту купить можно стало? -- в отличии от MasterCard...
_hunter
 
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