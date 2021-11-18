З 26 листопада міжнародна платіжна система (МПС) MasterCard знижує комісію інтерчейндж до 1,2%.
Дивися повний текст MasterCard знижує карткову комісію вже з 26 листопада.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:15
MasterCard знижує карткову комісію вже з 26 листопада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст MasterCard знижує карткову комісію вже з 26 листопада.
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:35
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|