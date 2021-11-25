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Україна за 30 років
протранзитувала в країни Європи...

Україна за 30 років протранзитувала в країни Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 15:51

Україна за 30 років протранзитувала в країни Європи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ТОВ "Оператор ГТС України".

Дивися повний текст Україна за 30 років протранзитувала в країни Європи понад три трильйони кубів газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:14

Зрадная зрада транзитировать в Европу вонючий газ агрессора, подвергая тем самым серьёзному риску энергетическую безопасность Европейского Союза, фактически помогая Путину долгосрочно пользоваться террористическими методами газового шантажа.
warlamp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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