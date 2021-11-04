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Кому в Україні платять
100 тис. грн на місяць

Кому в Україні платять 100 тис. грн на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:29

Кому в Україні платять 100 тис. грн на місяць

Пропонуємо до обговорення:
Пропозиції щодо заробітних плат у Києві та інших регіонах істотно відрізняються.

Дивися повний текст Кому в Україні платять 100 тис. грн на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:29

Почему в рейтингах нет судей ксу,верховного суда,министров и прочих дармоедов ведь у них зарплаты на много больше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:58

  sena_2008atp написав:Почему в рейтингах нет судей ксу,верховного суда,министров и прочих дармоедов ведь у них зарплаты на много больше.



Это следует из данных крупного кадрового портала

и где вы видели вакансии на перечисленные должности? я резюме только видел, "бывших" или внесистемных
cohan
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