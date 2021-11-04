Пропозиції щодо заробітних плат у Києві та інших регіонах істотно відрізняються.
Дивися повний текст Кому в Україні платять 100 тис. грн на місяць.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 16:29
Кому в Україні платять 100 тис. грн на місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Україні платять 100 тис. грн на місяць.
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:29
Почему в рейтингах нет судей ксу,верховного суда,министров и прочих дармоедов ведь у них зарплаты на много больше.
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:58
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