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Україна до 2030 року вкладе у
розвиток авіабудування 34...

Україна до 2030 року вкладе у розвиток авіабудування 34...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:59

Україна до 2030 року вкладе у розвиток авіабудування 34...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у рамках реалізації Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року вкладе у розвиток галузі понад 34 млрд грн.

Дивися повний текст Україна до 2030 року вкладе у розвиток авіабудування 34 мільярди – Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:00

Что такое доступнее? И для кого? В стране где всё только дорожает. Бред сумасшедшего.
Стоимость проезда по городу по принципу "пора поднимать" поднимают. О чём говорить? Какая обоснованность тарифа? Кто и что просчитал?
Тыкают пальцем в небо. Ещё там их не было. На земле уже натворили. Теперь и там отметятся.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Україна у рамках реалізації Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року вкладе у розвиток галузі понад 34 млрд грн.

Дивися повний текст Україна до 2030 року вкладе у розвиток авіабудування 34 мільярди – Шмигаль.

напоркуа?
як там космас? мільярди баксів інвештицій у дохлу кобилу.
похорониті і забути що авіа що космас.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:29

Шмыгаль путает авиастроение и строительство аэропортов...
boris123
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:53

так долго политиканы тут "не живут"...

брякнул из разряда Лёни Черновецкого "Метро на Троещину к 2011 году"
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