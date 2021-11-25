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Україна до 2030 року вкладе у розвиток авіабудування 34...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Україна у рамках реалізації Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року вкладе у розвиток галузі понад 34 млрд грн.
Дивися повний текст Україна до 2030 року вкладе у розвиток авіабудування 34 мільярди – Шмигаль
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R2
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Додано: Чет 25 лис, 2021 17:00
Что такое доступнее? И для кого? В стране где всё только дорожает. Бред сумасшедшего.
Стоимость проезда по городу по принципу "пора поднимать" поднимают. О чём говорить? Какая обоснованность тарифа? Кто и что просчитал?
Тыкают пальцем в небо. Ещё там их не было. На земле уже натворили. Теперь и там отметятся.
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Omega
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Додано: Чет 25 лис, 2021 17:04
напоркуа?
як там космас? мільярди баксів інвештицій у дохлу кобилу.
похорониті і забути що авіа що космас.
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flyman
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Додано: Чет 25 лис, 2021 18:29
Шмыгаль путает авиастроение и строительство аэропортов...
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boris123
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Додано: Чет 25 лис, 2021 20:53
так долго политиканы тут "не живут"...
брякнул из разряда Лёни Черновецкого "Метро на Троещину к 2011 году"
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Марта
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