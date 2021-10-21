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Помер колишній мер
Києва Омельченко

Помер колишній мер Києва Омельченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53

Помер колишній мер Києва Омельченко

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 25 листопада, на 84 році життя помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Про це повідомив чинний мер столиці Віталій Кличко.

Дивися повний текст Помер колишній мер Києва Омельченко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53

За свое ничтожное существование успел двух пешеходов убить. Ни дня алкаш не сидел в тюрме
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:51

Главный архитектор маршруточно-МАФной темы, наладил схемы, которые 25 работают и , как оказалось, ещё и его переживут. Ну а перестилание тротуаров плиткой от фирмы его сына даже вспоминать здесь не буду, хотя можно ещё много чего ему вспомнить.
По сути, из хорошего, могу только одно вспомнить - метро активно строилось!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:04

Re: Помер колишній мер Києва Омельченко

Не считаю правильным тему смерти человека обсуждать. В принципе.
Investor_K
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