Водіям розповіли, на що чекати з вартістю автогазу найближчим часом.
Дивися повний текст Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34
Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз...
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Дивися повний текст Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.
Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34
Конечно же у нас премиальный рынок ещё какой то месяц назад бензин в США стоил как у нас LPG вообще берега потеряли эти реформаторы...
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