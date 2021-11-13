RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водіям розповіли, чого очікувати
з цінами на автогаз...

Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34

Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз...

Пропонуємо до обговорення:
Водіям розповіли, на що чекати з вартістю автогазу найближчим часом.

Дивися повний текст Водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96379
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34

Конечно же у нас премиальный рынок ещё какой то месяц назад бензин в США стоил как у нас LPG вообще берега потеряли эти реформаторы...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 09:58
4 396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 21:32
akido
У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених... 1, 2
R2 » П'ят 12 лис, 2021 09:42
17 2579
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 10:39
Mirax
У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі...
R2 » П'ят 12 лис, 2021 21:56
1 245
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 11:16
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.