Стартували перші розмитнення євроблях на "атовців" - їм вже не загрожують штрафи і рейди митників з патрульною поліцією.
Дивися повний текст Власники єврономерів кинулися шукати «атовців», на яких можуть оформити свої авто.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:01
Власники єврономерів кинулися шукати «атовців», на яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники єврономерів кинулися шукати «атовців», на яких можуть оформити свої авто.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:01
А как там в законе? Растаможил по ксиве убдшной и хоть в этот же день продавай? Помнится, когда-то давно были льготы по растаможке для инвалидов, но было и ограничение, что продать можно только через 5 лет.
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