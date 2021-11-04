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Бізнес не зможе самостійно
обирати модель діяльності в...

Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:43

Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в «жовтих» карантинних зонах.

Дивися повний текст Бізнес не зможе самостійно обирати модель діяльності в «жовтих» карантинних зонах - Ляшко.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:43

Может сразу национализировать бизнес, и дело с концом? Или в концлагеря всех загнать? Чего мелочиться?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:45

А чем подтверждается то, что в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки? Из мелькающих в СМИ сообщений складывается ощущение, что наоборот, умирают и заболевают чаще те, кто с "прививкой". Кстати, разве можно называть прививкой препарат, который не прошёл полного курса медицинских испытаний, в том числе на животных?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:57

  asdasd написав:
А чем подтверждается то, что в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки?
Из мелькающих в СМИ сообщений складывается ощущение, что наоборот, умирают и заболевают чаще те, кто с "прививкой". Кстати, разве можно называть прививкой препарат, который не прошёл полного курса медицинских испытаний, в том числе на животных?

Подтверждается это тем, что на вопросы "вакцинацию прошли/сертификаты есть" попаданцы отвечают отказом.

Кстати, я уже раз писал (как бы не этой же учетке?..): это фейк. -- все они прошли:
https://voxukraine.org/ru/fejk-doklynyc ... zhyvotnyh/
_hunter
 
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