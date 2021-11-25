Середня тривалість роботи співробітника в IT-компанії в Україні становить від 3 до 5 років.
Дивися повний текст Скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі, Німеччині, США.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:09
Скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі, Німеччині, США.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:22
в статті занижені цифри
справжні тут
|