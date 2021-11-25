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Скільки заробляють програмісти
в Україні, Польщі,...

Скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:09

Скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі,...

Пропонуємо до обговорення:
Середня тривалість роботи співробітника в IT-компанії в Україні становить від 3 до 5 років.

Дивися повний текст Скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі, Німеччині, США.
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Что-то пшеки недопшекивают
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в статті занижені цифри

справжні тут

https://djinni.co/salaries/?job=Lead&city=Киев&lang=uk
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