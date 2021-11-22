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Дивися повний текст НБУ випустить нову монету 5 гривень (фото).
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39
НБУ випустить нову монету 5 гривень (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ випустить нову монету 5 гривень (фото).
Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39
неужели не осталось национальных символов, чтобы размещать их на монетах?
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