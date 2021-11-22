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НБУ випустить нову
монету 5 гривень (фото)

НБУ випустить нову монету 5 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39

НБУ випустить нову монету 5 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що стежить за тенденціями на валютному ринку України, дізнався подробиці.

Дивися повний текст НБУ випустить нову монету 5 гривень (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39

неужели не осталось национальных символов, чтобы размещать их на монетах?
vadym_bykovets
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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