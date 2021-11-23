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В Україну зайдуть відразу три нові банки - Гороховський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:07
Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україну планують зайти відразу три сильні гравці фінансового ринку - британський мобільний банк Revolut, казахстанський сервіс Kaspi.kz і грузинський TBC Bank.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:14
Самый иностранный из них, конечно, револют ))).
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Ірина_, Модератор
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