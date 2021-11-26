Зеленський назвав реформу інфраструктури в Україні, яка наразі триває, найбільшою та найвдалішою за 50 років.
Дивися повний текст Зеленський назвав найвдалішу реформу в Україні за 50 років.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 22:45
Зеленський назвав найвдалішу реформу в Україні за 50 років
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Дивися повний текст Зеленський назвав найвдалішу реформу в Україні за 50 років.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 22:45
К сожалению эти достижения далеки от реальности и больше напоминают мыльный пузырь.
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