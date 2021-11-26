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Зеленський назвав найвдалішу
реформу в Україні за 50 років

Зеленський назвав найвдалішу реформу в Україні за 50 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 22:45

Зеленський назвав найвдалішу реформу в Україні за 50 років

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський назвав реформу інфраструктури в Україні, яка наразі триває, найбільшою та найвдалішою за 50 років.

Дивися повний текст Зеленський назвав найвдалішу реформу в Україні за 50 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 22:45

К сожалению эти достижения далеки от реальности и больше напоминают мыльный пузырь.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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