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«За кошти платників податків»: чиновників хочуть змусити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лис, 2021 22:16
Пропонуємо до обговорення:
Петиція про те, що органи державної влади і місцевого самоврядування мають писати на усіх інформаційних матеріалах про витрати фразу «за кошти платників податків», набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом Володимиром Зеленським.
Дивися повний текст «За кошти платників податків»: чиновників хочуть змусити вказувати джерело витрат
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Додано: Суб 27 лис, 2021 22:16
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