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Чого найбільше бояться
заробітчани в Польщі

Чого найбільше бояться заробітчани в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 07:50

Чого найбільше бояться заробітчани в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Один із головних страхів заробітчан – бути обдуреними і повернутися додому без грошей.

Дивися повний текст Чого найбільше бояться заробітчани в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 07:50

Хотим по 20 злотых в час чистыми получать не имея квалификации а потом жалуемся. Иди на завод по трудовому договору, Будешь получать мало зато вовремя и надёжно, работать по 8 часов и два выходных. Не переработаешься и не придётся потом работать на аптеку.
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