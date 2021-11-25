Один із головних страхів заробітчан – бути обдуреними і повернутися додому без грошей.
Дивися повний текст Чого найбільше бояться заробітчани в Польщі.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 07:50
Чого найбільше бояться заробітчани в Польщі
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Дивися повний текст Чого найбільше бояться заробітчани в Польщі.
Додано: Нед 28 лис, 2021 07:50
Хотим по 20 злотых в час чистыми получать не имея квалификации а потом жалуемся. Иди на завод по трудовому договору, Будешь получать мало зато вовремя и надёжно, работать по 8 часов и два выходных. Не переработаешься и не придётся потом работать на аптеку.
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