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Українців хочуть «прив’язати»
до телефонних номерів: у...

Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 13:28

Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у...

Пропонуємо до обговорення:
Громадян України планують зобов’язати перевести на контракт телефонні номери, що прив’язані до банківських карток, щоб зробити їх іменними.

Дивися повний текст Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у Раді пояснили, для чого це потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 13:28

Может быть стоит ввести уголовное наказание за мошенничество с конфискацией имущества у всей родни? Уверена что родственники сами будут сдавать таких деятелей. И пошевелить у крупных операторов вымя, что бы блокировали симкарты которые работают с автообзвона и миниатс которые засветились на противоправных действиях.
Все можно решить с помощью существующих методов, надавать по рукам показательно всей цепочке и штраф банку который допустил такие действия.
Но у нас же свой путь! Симкарты по паспорту)) того что все разговоры пишутся уже не достаточно))
straponesa
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