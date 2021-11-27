Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у...

Додано: Нед 28 лис, 2021 13:28
Может быть стоит ввести уголовное наказание за мошенничество с конфискацией имущества у всей родни? Уверена что родственники сами будут сдавать таких деятелей. И пошевелить у крупных операторов вымя, что бы блокировали симкарты которые работают с автообзвона и миниатс которые засветились на противоправных действиях.
Все можно решить с помощью существующих методов, надавать по рукам показательно всей цепочке и штраф банку который допустил такие действия.
Но у нас же свой путь! Симкарты по паспорту)) того что все разговоры пишутся уже не достаточно))