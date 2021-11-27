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Українців хочуть «прив’язати»
до телефонних номерів: у...

Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 00:02

  3x2x3x2 написав:Т.е. в банкомате уже не сменить финансовый телефон? Мы вас не просим, чтобы вы нас по коробкам расфасовывали и на короткие поводки привязывали. Е-Петиция нужна - чтобы против...


Для создания е-петиции нужна электронная подпись или Bank-Id, наличие которых уже подразумевает, что ваши данные в том числе номер телефона уже зарегистрированы в базе данных банка.
Тут пора уже выдохнуть и понять, что все ваши данные уже давно засвечены в десятках баз, государственных и не только, и доступ к ним может получить практически любой желающий.
Карточку в Ашане, Сельпо, Воге, ОККО оформляли ? Он-лайн покупки в Розетке, Фокстроте делали ? Пенсию получаете ? Счет в банке имеете ? Во всех этих местах указывается номер телефона вместе с фамилией, а часто и с адресом и паспортными данными. Все уже давным-давно "расфасованы" и "на поводках".
Спохватились, телефон с фамилией откроет кому-то большой секрет - петицию давай !
Ну прям, как дети. Финансовый форум, а аргументация на уровне школоты младших классов.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 00:11

Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 00:58

  tigr-uu написав:Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.

Кого ещё как-то дополнительно привязать и зачем? Банки уже обязаны по запросу судебного исполнителя про взыскание долгов блокировать и списывать средства со счетов. В таком запросе идентификация явно делается не по номеру телефона, а по паспортным данным и ИНН. При чём тут привязка номера телефона к паспорту?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:30

  moveton написав:
  tigr-uu написав:Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.

Кого ещё как-то дополнительно привязать и зачем? Банки уже обязаны по запросу судебного исполнителя про взыскание долгов блокировать и списывать средства со счетов. В таком запросе идентификация явно делается не по номеру телефона, а по паспортным данным и ИНН. При чём тут привязка номера телефона к паспорту?

Пока еще долго и сложно, а будет быстрее и массово смс пришло значит уведомлен и тут же списали.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:43

  tigr-uu написав:
  moveton написав:
  tigr-uu написав:Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.

Кого ещё как-то дополнительно привязать и зачем? Банки уже обязаны по запросу судебного исполнителя про взыскание долгов блокировать и списывать средства со счетов. В таком запросе идентификация явно делается не по номеру телефона, а по паспортным данным и ИНН. При чём тут привязка номера телефона к паспорту?

Пока еще долго и сложно, а будет быстрее и массово смс пришло значит уведомлен и тут же списали.

На всякий случай еще раз подчеркну: для авто-списания по запросу судебного исполнителя -- ни какое-либо согласие ни "уведомленность" должника нафиг не нужны.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 10:03

  tigr-uu написав:Пока еще долго и сложно, а будет быстрее и массово смс пришло значит уведомлен и тут же списали.

Сейчас происходит наоборот: банк блокирует/списывает и, может быть, потом посылает уведомляющее SMS. Для этого SMS ему привязка номера к паспорту точно не нужна. Куда уж быстрее, да ещё и при помощи привязки?
Вот про рассмотрение судебного дела по поводу долга должно быть доставлено и вручено почтовое извещение. Это собираются упрощать, но переходом на отнюдь не SMS, а на электронную почту. Недавно тут была про это новость.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 11:21

Только и пекутся о благе народа.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:08

Хочуть нас захистити, але в обов'язковому порядку. Ахаха, ви зробили це разом
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:11

яка партія таке й пояснення.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:23

Мошенники будут покупать на черном рынке, оформлять на бомжей. У нас ТОВ-ки оформляют на бомжей, а тут про симкарты.
Приаязка симкарт - шаг к диктатуре и контроль населения.
egor6508
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  #<12
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