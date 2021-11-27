Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у...
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3x2x3x2 написав:Т.е. в банкомате уже не сменить финансовый телефон? Мы вас не просим, чтобы вы нас по коробкам расфасовывали и на короткие поводки привязывали. Е-Петиция нужна - чтобы против...
Для создания е-петиции нужна электронная подпись или Bank-Id, наличие которых уже подразумевает, что ваши данные в том числе номер телефона уже зарегистрированы в базе данных банка. Тут пора уже выдохнуть и понять, что все ваши данные уже давно засвечены в десятках баз, государственных и не только, и доступ к ним может получить практически любой желающий. Карточку в Ашане, Сельпо, Воге, ОККО оформляли ? Он-лайн покупки в Розетке, Фокстроте делали ? Пенсию получаете ? Счет в банке имеете ? Во всех этих местах указывается номер телефона вместе с фамилией, а часто и с адресом и паспортными данными. Все уже давным-давно "расфасованы" и "на поводках". Спохватились, телефон с фамилией откроет кому-то большой секрет - петицию давай ! Ну прям, как дети. Финансовый форум, а аргументация на уровне школоты младших классов.
tigr-uu написав:Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.
Кого ещё как-то дополнительно привязать и зачем? Банки уже обязаны по запросу судебного исполнителя про взыскание долгов блокировать и списывать средства со счетов. В таком запросе идентификация явно делается не по номеру телефона, а по паспортным данным и ИНН. При чём тут привязка номера телефона к паспорту?
tigr-uu написав:Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.
Кого ещё как-то дополнительно привязать и зачем? Банки уже обязаны по запросу судебного исполнителя про взыскание долгов блокировать и списывать средства со счетов. В таком запросе идентификация явно делается не по номеру телефона, а по паспортным данным и ИНН. При чём тут привязка номера телефона к паспорту?
Пока еще долго и сложно, а будет быстрее и массово смс пришло значит уведомлен и тут же списали.
tigr-uu написав:Тут главное это «привязать» к телефонным номерам и банковским счетам, что б потом быстро вас уведомлять и списывать задолженности даже без вашего ведома, ну а долги потом нарисуют эт не проблема.
Кого ещё как-то дополнительно привязать и зачем? Банки уже обязаны по запросу судебного исполнителя про взыскание долгов блокировать и списывать средства со счетов. В таком запросе идентификация явно делается не по номеру телефона, а по паспортным данным и ИНН. При чём тут привязка номера телефона к паспорту?
Пока еще долго и сложно, а будет быстрее и массово смс пришло значит уведомлен и тут же списали.
На всякий случай еще раз подчеркну: для авто-списания по запросу судебного исполнителя -- ни какое-либо согласие ни "уведомленность" должника нафиг не нужны.
tigr-uu написав:Пока еще долго и сложно, а будет быстрее и массово смс пришло значит уведомлен и тут же списали.
Сейчас происходит наоборот: банк блокирует/списывает и, может быть, потом посылает уведомляющее SMS. Для этого SMS ему привязка номера к паспорту точно не нужна. Куда уж быстрее, да ещё и при помощи привязки? Вот про рассмотрение судебного дела по поводу долга должно быть доставлено и вручено почтовое извещение. Это собираются упрощать, но переходом на отнюдь не SMS, а на электронную почту. Недавно тут была про это новость.