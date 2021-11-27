Українців хочуть «прив’язати» до телефонних номерів: у...

Додано: Пон 29 лис, 2021 00:02

3x2x3x2 написав: Т.е. в банкомате уже не сменить финансовый телефон? Мы вас не просим, чтобы вы нас по коробкам расфасовывали и на короткие поводки привязывали. Е-Петиция нужна - чтобы против... Т.е. в банкомате уже не сменить финансовый телефон? Мы вас не просим, чтобы вы нас по коробкам расфасовывали и на короткие поводки привязывали. Е-Петиция нужна - чтобы против...

Для создания е-петиции нужна электронная подпись или Bank-Id, наличие которых уже подразумевает, что ваши данные в том числе номер телефона уже зарегистрированы в базе данных банка.Тут пора уже выдохнуть и понять, что все ваши данные уже давно засвечены в десятках баз, государственных и не только, и доступ к ним может получить практически любой желающий.Карточку в Ашане, Сельпо, Воге, ОККО оформляли ? Он-лайн покупки в Розетке, Фокстроте делали ? Пенсию получаете ? Счет в банке имеете ? Во всех этих местах указывается номер телефона вместе с фамилией, а часто и с адресом и паспортными данными. Все уже давным-давно "расфасованы" и "на поводках".Спохватились, телефон с фамилией откроет кому-то большой секрет - петицию давай !Ну прям, как дети. Финансовый форум, а аргументация на уровне школоты младших классов.