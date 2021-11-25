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Запуск першого за десять років українського супутника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лис, 2021 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів щодо запуску першого за десять років українського космічного супутника.
Дивися повний текст Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень — Шмигаль
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Додано: Нед 28 лис, 2021 16:08
"ракетоноситель" - это про Мрию, которая может ракету возить? Или про воздушный старт, которых сейчас в мире есть парочка (от Orbital Sciences Corporation и от Virgin Galactic). А что из этого вдруг стало принадлежать компании Маска?
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moveton
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