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Що буде, якщо не
дотримуватись строку депозиту

Що буде, якщо не дотримуватись строку депозиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 18:59

Що буде, якщо не дотримуватись строку депозиту

Пропонуємо до обговорення:
Наслідки недотримання строку депозиту.

Дивися повний текст Що буде, якщо не дотримуватись строку депозиту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 18:59

Что будет, если не соблюдать срок депозита
Тут вариантов немного: депозит может оставаться "замороженным" и его придётся снимать вручную, либо же может уйти на автопролонгацию и продлиться на новый срок. Ну или упадёт на текущий (карточный) счёт.
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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