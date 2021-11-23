Наслідки недотримання строку депозиту.
Дивися повний текст Що буде, якщо не дотримуватись строку депозиту.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 18:59
Що буде, якщо не дотримуватись строку депозиту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде, якщо не дотримуватись строку депозиту.
Додано: Нед 28 лис, 2021 18:59
Что будет, если не соблюдать срок депозита
Тут вариантов немного: депозит может оставаться "замороженным" и его придётся снимать вручную, либо же может уйти на автопролонгацию и продлиться на новый срок. Ну или упадёт на текущий (карточный) счёт.
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