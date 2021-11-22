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Висока зарплата чи бонуси: за
якими критеріями українці...

Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 19:06

Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, що оберуть українці - роботу без бонусів і з високою зарплатою чи з соцпакетом і низьким окладом.

Дивися повний текст Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці обирають роботу (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 20:28

Вопрос с подвохом. Соц.пакет должен быть в любом случае
alex7k
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