Finance.ua дізнався, що оберуть українці - роботу без бонусів і з високою зарплатою чи з соцпакетом і низьким окладом.
Дивися повний текст Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці обирають роботу (опитування).
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Додано: Нед 28 лис, 2021 19:06
Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці...
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Дивися повний текст Висока зарплата чи бонуси: за якими критеріями українці обирають роботу (опитування).
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