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Водії у Польщі та в Україні:
рівень зарплат і вимоги

Водії у Польщі та в Україні: рівень зарплат і вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 19:12

Водії у Польщі та в Україні: рівень зарплат і вимоги

Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата водіїв залежить в першу чергу від виду транспортного засобу, а також місця роботи і типу перевезень.

Дивися повний текст Водії у Польщі та в Україні: рівень зарплат і вимоги.
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