Заробітна плата водіїв залежить в першу чергу від виду транспортного засобу, а також місця роботи і типу перевезень.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 19:12
Водії у Польщі та в Україні: рівень зарплат і вимоги
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Дивися повний текст Водії у Польщі та в Україні: рівень зарплат і вимоги.
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