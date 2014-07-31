Влажные мечты коцабов (чтоб не было иллюзий)

Додано: Пон 29 лис, 2021 04:30

Технарь_ от 29.11.2021 01:08:31

Я понимаю что народ на Украине подзабыл что такое ядерное оружие, и ему там мриится что если Россия сегодня к утру выйдет на рубежи Тисы, Буга и чего там ещё, НАТО конечно отползёт поскуливая, а Поляки и Зеленский побегут в Кремль Путину руку целовать, но не... так не получится: при сближении войск противников, обладающим ядерным потенциалом кратно возрастает угроза возникновения неконтролируемого разрастающегося конфликта, ведущего к взаимному уничтожению.

Не секрет, что коцабы пишут о своих мриях, перекладывая их на оппонента - это известная ФСБшная выходка.А это бы почитать не только нашим, а и Европам, всяким меркелям и штайнмаерам, вот те как раз "мриют", что, если они все предадут Украину и сдадут ее путлеру, многократно расширив границу со звереющими на глазах от имперского великодержавного шовинизма и безнаказанности захватывающими новые территории коцабами, то схватят бога за бороду. ФСБшный бот уже фактически прямо им говорит, "так не получится", "при сближении войск противников, обладающим ядерным потенциалом", озверевший шовинистический ублюдок не остановится и пойдет убивать, насиловать и захватывать дальше, его уже можно будет остановить только ядерным оружием.