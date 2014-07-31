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Влажные мечты коцабов
(чтоб не было иллюзий)

Влажные мечты коцабов (чтоб не было иллюзий)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 04:09

Влажные мечты коцабов (чтоб не было иллюзий)

Влажные мечты с шовинистического ФСБшного форума (рубрика, чтоб не было иллюзий).
Мельхиседек
Вчера в 20:39
Москва
66 лет
Поймите простую вещь.
Крым 404-ая нам никогда не простит, тут нет вариантов,так что 404-ая враг для нас навсегда, а врага лучше всего уничтожить в удобный момент, не дав ему стать сильным уже никогда даже теоретически.

Технарь_
Сегодня в 00:39
То есть вбомбить её, ссуку в каменный век? Известная точка зрения...

nekto_mamomot
Вчера в 23:57
Какие "линии фронта"? В каких Курской и Белгородской областях? Опять эта психиатрия?
Пяток ТЯО на Варшаву с Краковом... Пяток на Берлин и Вену...
Какой Крым?
Вы доктрину нашу читали?

Егорий
Сегодня в 00:52
Так вот ТЯО придется применять в первую очередь по этой территории. Если из Варшавы попрут, то по ней тоже. Но попрут отсюда. Хотя бы потому что отсюда ближе переть. И поэтому у Харькова на сегодня больше шансов этим ТЯО получить, чем у Варшавы. .

Барристер
Сегодня в 01:29
Москва
Во время замеса вряд ли будут сплошные фронты - противник будет поражаться на всю глубину его обороны, никто пленных брать не будет и города занимать тоже не будут. Гражданские будут хлебать военное счастье полной ложкой.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 04:10

И какой может быть мир?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 04:30

Технарь_ от 29.11.2021 01:08:31
Я понимаю что народ на Украине подзабыл что такое ядерное оружие, и ему там мриится что если Россия сегодня к утру выйдет на рубежи Тисы, Буга и чего там ещё, НАТО конечно отползёт поскуливая, а Поляки и Зеленский побегут в Кремль Путину руку целовать, но не... так не получится: при сближении войск противников, обладающим ядерным потенциалом кратно возрастает угроза возникновения неконтролируемого разрастающегося конфликта, ведущего к взаимному уничтожению.

Не секрет, что коцабы пишут о своих мриях, перекладывая их на оппонента - это известная ФСБшная выходка.
А это бы почитать не только нашим, а и Европам, всяким меркелям и штайнмаерам, вот те как раз "мриют", что, если они все предадут Украину и сдадут ее путлеру, многократно расширив границу со звереющими на глазах от имперского великодержавного шовинизма и безнаказанности захватывающими новые территории коцабами, то схватят бога за бороду. ФСБшный бот уже фактически прямо им говорит, "так не получится", "при сближении войск противников, обладающим ядерным потенциалом", озверевший шовинистический ублюдок не остановится и пойдет убивать, насиловать и захватывать дальше, его уже можно будет остановить только ядерным оружием.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 05:25

На topwar рашики пишуть аналогічні коменти.

Що дивує, є багато українців з повністю проросійською позицією навіть в 2021
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