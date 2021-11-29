Спровокована російським "Газпромом" енергетична криза призвела до стрибка цін на блакитне паливо по всій Європі.
Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні та ЄС.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 10:05
Скільки платять за газ в Україні та ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні та ЄС.
Додано: Пон 29 лис, 2021 10:06
А почему не озаглавить статью так:
1. "Какая зарплата в ЕС и Украине.
2. "Сколько государства ЕС доплачивает компенсации за газ своим гражданам в связи с кризисом"
3."Сколько стоит 1литр нашей олейны не 850мл а именно 1литр в ЕС и Украине.
Додано: Пон 29 лис, 2021 10:13
Хорошая идея. Еще бы добавить "Какой процент "минимальщиков" в ЕС" да "Средняя ЗП в Китае в году эдак 2000"...
Додано: Пон 29 лис, 2021 10:32
sena_2008atp
Золотые слова!
И ещё позволю добавить в ЕС практически нет добычи собственного газа. Даже угля нет.
А теперь вопрос, кому, зачем и за сколько продают украинский газ и какая у него себестоимость!?
Додано: Пон 29 лис, 2021 11:56
У мене питання. А тоді, з якого... у нас ціна на газ для підприємців по 36-40 грв за куб? І опалення для підприємців хапуги з теплокомунегерго рахують по 6000-7000 грв за Гкал? Мовляв, вони топлять лише газом і лише тим, що по 40 гривень.
Може відповідь - вони всі ох...їли!!!
Люди, нас просто в черговий раз геноцидять! Почали з тих, хто намагається сам собі заробити на хліб (сплачуючи усі податки "в білу"), але скоро доберуться і до кожного пересічного. Не вірите - почитайте новини.
Додано: Вів 30 лис, 2021 01:46
Через пару месяцев у нас будет самый дорогой газ в Европе,и политики это обоснуют...Я бы так сказал-с Европой нас даже сравнивать не нужно. :|
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:35
Так и думал, что сейчас опять начнется нытье из-за украинских зарплат. Пора уже привыкнуть к мысли, что во время глобализации цена на товар в принципе +- одинаковая везде. Нет цены тройской унции золота для США и для Украины. Бедным/дурным никто не продаст айфон дешевле только по той причине, что он бедный. То же и с газом и сельхозпродукцией. Если есть возможность что-то продать дороже - это будет продано дороже. "Проблемы индейцев" никого не волнуют.
Современное положение вещей как бы намекает, что низкая зарплата - личная проблема каждого. Учись зарабатывать больше, если цены на газ для тебя слишком высокие. Специально для тебя никто их ниже не сделает. Велкам в 21 век.
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:59
Согласен. Мне мерседес в салоне не продадут по цене, рассчитанной от моей з/п.
Додано: Вів 30 лис, 2021 10:14
Скоро каждый житель заключит договор с Газпромом о поставках, так как поставщиков в Украине проще убить, чем им платить.
Ничего не модернизируется, новые месторождения не разрабатываются, только сосут последнее из украинцев.
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