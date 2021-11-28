Купівля власної квартири є доволі бажаною метою у суспільстві.
Дивися повний текст Скільки треба відкладати, щоб купити квартиру у різних містах України.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 13:40
Скільки треба відкладати, щоб купити квартиру у різних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки треба відкладати, щоб купити квартиру у різних містах України.
Додано: Пон 29 лис, 2021 13:40
Стаття про що, за 5 років зміниться ціна на квартиру, навіть, якщо відкладати усю ЗП, неможливо купити квартиру за вказану суму. Краще б описали детально з умовами кредиту, відсотками, тоді сплачувати прийдеться як мінімум в 2 рази більше зазначеної суми.
Додано: Пон 29 лис, 2021 15:53
Во-первых, цена, конечно, изменится, но не факт, что не в меньшую сторону. Во-вторых, кроме кредитов есть и рассрочки от строителя. Они без процентов. Но согласен, не хватает учёта процентов: депозита, на которому будет накапливаться сумма. Что-то у меня в два раза не получается: даже если всю сумму бухнуть на депо на 5 лет под 10% годовых - это плюс 61%. Минус налоги и то, что набираться он будет постепенно: 20-25% увеличения где-то.
Додано: Вів 30 лис, 2021 13:57
Просто нужно подходить. Откладывая 200$ ежемесячно (в принципе, вменяемая сумма, если вы хотите киевское жильё) можно купить однушку, возьмём цену на сейчас, за 34 000 $, через 14 лет. Так что нужно запасаться терпением, и ждать, тем кто в начале пути. Для ускорения процесса приобретения (если есть уже накоплений $ - 20-25 тыc.) есть кредитные программы, конечно же. Но нужно считать будущие расходы, дабы не влезть в кабалу, чтобы приобретаемая за чужие деньги квартира не стала обузой.
С 10-кой зелени лезть в кредиты слишком тягостно. Цена квартиры удвоится плюс/минус после выплаты. Лучше потерпеть, и накопить больше.
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