У Австрії з 1 березня 2022 року почне діяти новий податок на прибуток від торгівлі криптовалютами.
Дивися повний текст Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від криптовалют.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 14:41
Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від криптовалют.
Додано: Пон 29 лис, 2021 16:47
Bobua, так може казати лише той, хто не в темі. А насправді,
1) транзакції можна відслідкувати далеко не у всіх криптовалютах. Почитайте наприклад про Monero. Люди просто перейдуть на нього.
2) навіть для банального bitcoin дуже важко встановити реальну людину. А завести новий гаманець - діло трьох хвилин.
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:38
N0mad
Я не кажу, що відслідковувати легко.
Але у світі ж потужні країни, потужні компи...
От у USA, якщо вірити серіалам, то є навіть база даних ДНК індичок. А також мають карти місцевості з вказаними деревами, і так за їхнім пилком злочинців розшукують...
А тут -- все записано, лише треба обробити, співставити, і прикріпити до конкретних ... осіб.
Криптами вже давно не цікавлюсь.
Вони мені видаються якимось безглуздими азартними іграми. Або ще гірше -- пірамідами...
Але дивує, як у тієі "монери" може не бути запису транзакцій? Як тоді копії "монет" підтверджують свою справжність, не маючи цього сліду?
Чи там можна забагатіти зовсім просто: ctrl+c -- ctrl+v?
Втім, Австрія нам все покаже і розкаже.
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:50
А если крипта обвалится, государство тоже войдет в долю на покрытие попадания на деньги?
Додано: Пон 29 лис, 2021 18:07
Всегда есть точка входа и выхода для "крипты". Это вы со своим 0.0001 биткоином мало кому интересны. Что, если вам на банковский счёт капнет $10 000 000? Или пойдёте менять килограм биткоинов на камаз наличных? А так, поделился с государством и деньги белые, и спишь спокойно.
Додано: Пон 29 лис, 2021 18:38
У нас давно уже опередили бы Австрию если была бы техническая база и специалисты..
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:53
т.е. иными словами, то что закладывалось в основу появления и существования крипты идет мимо? а именно анонимность и уход от фискальных служб.
интересно насколько далеко человечество зайдет с этой пирамидой...
Додано: Вів 30 лис, 2021 12:12
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