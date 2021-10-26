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Австрія першою в ЄС запровадить
податок на дохід від...

Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:41

Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від...

Пропонуємо до обговорення:
У Австрії з 1 березня 2022 року почне діяти новий податок на прибуток від торгівлі криптовалютами.

Дивися повний текст Австрія першою в ЄС запровадить податок на дохід від криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:41

Это бессмысленно. Не смогут отследить просто.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:47

N0mad

Чому?
Всі ж тразакції записуються...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 16:47

Bobua, так може казати лише той, хто не в темі. А насправді,
1) транзакції можна відслідкувати далеко не у всіх криптовалютах. Почитайте наприклад про Monero. Люди просто перейдуть на нього.
2) навіть для банального bitcoin дуже важко встановити реальну людину. А завести новий гаманець - діло трьох хвилин.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:38

N0mad



Я не кажу, що відслідковувати легко.
Але у світі ж потужні країни, потужні компи...
От у USA, якщо вірити серіалам, то є навіть база даних ДНК індичок. А також мають карти місцевості з вказаними деревами, і так за їхнім пилком злочинців розшукують...

А тут -- все записано, лише треба обробити, співставити, і прикріпити до конкретних ... осіб.

Криптами вже давно не цікавлюсь.
Вони мені видаються якимось безглуздими азартними іграми. Або ще гірше -- пірамідами...

Але дивує, як у тієі "монери" може не бути запису транзакцій? Як тоді копії "монет" підтверджують свою справжність, не маючи цього сліду?
Чи там можна забагатіти зовсім просто: ctrl+c -- ctrl+v? :)

Втім, Австрія нам все покаже і розкаже. ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:50

А если крипта обвалится, государство тоже войдет в долю на покрытие попадания на деньги?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 18:07

  N0mad написав:Bobua, так може казати лише той, хто не в темі. А насправді,
1) транзакції можна відслідкувати далеко не у всіх криптовалютах. Почитайте наприклад про Monero. Люди просто перейдуть на нього.
2) навіть для банального bitcoin дуже важко встановити реальну людину. А завести новий гаманець - діло трьох хвилин.

Всегда есть точка входа и выхода для "крипты". Это вы со своим 0.0001 биткоином мало кому интересны. Что, если вам на банковский счёт капнет $10 000 000? Или пойдёте менять килограм биткоинов на камаз наличных? А так, поделился с государством и деньги белые, и спишь спокойно.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 18:38

У нас давно уже опередили бы Австрию если была бы техническая база и специалисты..
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:53

  safonovstanislav написав:
  N0mad написав:Bobua, так може казати лише той, хто не в темі. А насправді,
1) транзакції можна відслідкувати далеко не у всіх криптовалютах. Почитайте наприклад про Monero. Люди просто перейдуть на нього.
2) навіть для банального bitcoin дуже важко встановити реальну людину. А завести новий гаманець - діло трьох хвилин.

Всегда есть точка входа и выхода для "крипты". Это вы со своим 0.0001 биткоином мало кому интересны. Что, если вам на банковский счёт капнет $10 000 000? Или пойдёте менять килограм биткоинов на камаз наличных? А так, поделился с государством и деньги белые, и спишь спокойно.


т.е. иными словами, то что закладывалось в основу появления и существования крипты идет мимо? а именно анонимность и уход от фискальных служб.
интересно насколько далеко человечество зайдет с этой пирамидой...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:12

  N0mad написав:Это бессмысленно. Не смогут отследить просто.

Елементарно. Не потрібно "отслежывать" трансакції, достатньо відслідковувати "вхід" і "вихід" з системи.
Тобто купівлю і продаж крипти.
andrijk777
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