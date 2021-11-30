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Власники авто на єврономерах почали добровільно...
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Додано: Пон 29 лис, 2021 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Власник автомобіля на європейській реєстрації відмовився від своєї машини на користь держави. Зробив він це з метою уникнення величезного штрафу за нерозмитнення авто.
Дивися повний текст Власники авто на єврономерах почали добровільно віддавати свої машини державі
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Додано: Пон 29 лис, 2021 15:40
Так он на нём уже бабла отбил услугами перевозки. Хотя мог бы и на з/ч разобрать - с денег от их продажи штрафы и уплатил бы. Видать хорошо заработал, что даже не стал заморачиваться.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 16:32
Простите, а воинские части имеют льготы по растаможке или могут ездить на евробляхах. Или ключевой момент, что это под перевозку курсантов?
В чем профит для государства?
На тобі, Боже, що мені негоже?
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Додано: Пон 29 лис, 2021 17:43
Хочешь - в колхоз вступай, не хочешь - корову отдай!
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Додано: Пон 29 лис, 2021 17:47
Для нас штраф, для курсантов грамота. Нам низя, им мозя.
На металлолом бы лучше сдал, а деньги с горя пропил. А так, наоборот, государству еще и вылезал за то что штрафами обкладывает.
Есть ум?
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Додано: Пон 29 лис, 2021 19:03
Власник до речі передав на благодійність вантажівку Верховній Раді , для перевезення законотворців а не курсантів.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:34
Це має логіку, наскільки я пам'ятаю, саме для атівців приймали цей закон про євробляхи, а не для свідомих юристів
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Додано: Вів 30 лис, 2021 09:46
заголовок не соответствует содержанию статьи! с нетерпением жду второго переданного автомобиля чтобы прочитать мега новость о том, что количество автомобилей отданных государству выросло вдвое!
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:48
вантажівки переробляються під автозаки..
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:38
Omega написав:
Так он на нём уже бабла отбил услугами перевозки. Хотя мог бы и на з/ч разобрать - с денег от их продажи штрафы и уплатил бы. Видать хорошо заработал, что даже не стал заморачиваться.
разборка видимо далеко
а если еще и курсанты МВД...
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