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Власники авто на єврономерах
почали добровільно...

Власники авто на єврономерах почали добровільно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:40

Власники авто на єврономерах почали добровільно...

Пропонуємо до обговорення:
Власник автомобіля на європейській реєстрації відмовився від своєї машини на користь держави. Зробив він це з метою уникнення величезного штрафу за нерозмитнення авто.

Дивися повний текст Власники авто на єврономерах почали добровільно віддавати свої машини державі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:40

Так он на нём уже бабла отбил услугами перевозки. Хотя мог бы и на з/ч разобрать - с денег от их продажи штрафы и уплатил бы. Видать хорошо заработал, что даже не стал заморачиваться.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 16:32

Простите, а воинские части имеют льготы по растаможке или могут ездить на евробляхах. Или ключевой момент, что это под перевозку курсантов?

В чем профит для государства?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:43

Хочешь - в колхоз вступай, не хочешь - корову отдай!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:47

Для нас штраф, для курсантов грамота. Нам низя, им мозя.

На металлолом бы лучше сдал, а деньги с горя пропил. А так, наоборот, государству еще и вылезал за то что штрафами обкладывает.
Есть ум?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:03

Власник до речі передав на благодійність вантажівку Верховній Раді , для перевезення законотворців а не курсантів.
tvd4
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:34

Це має логіку, наскільки я пам'ятаю, саме для атівців приймали цей закон про євробляхи, а не для свідомих юристів
espanol
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